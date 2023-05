PODCAST DE ONDA CERO ASTURIAS PARA "PADRES NOVATOS"

03X09 Atragantamientos

Es uno de los temas estrella entre las preocupaciones de los padres. ¿Qué hago cuando mi hijo está atragantado? Estadísticamente un atragantamiento está detrás de la mayoría de las paradas en un niño. En caso de duda (no hemos visto qué ha pasado o no estamos seguros de que no se ha tragado nada), es lo más probable