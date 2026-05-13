Teruel incorpora una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía

Ya no será necesario desplazarse hasta Teruel para interponer una denuncia o certificación en la Comandancia de la ciudad.

La Guardia Civil pone en marcha una Oficina Móvil de Atención Ciudadana para facilitar a los habitantes de las zonas rurales de la provincia estos y otros trámites como la obtención de información ciudadana, la presentación de documentación, o las solicitudes para la expedición o renovación de licencias de armas, explosivos, artículos pirotécnicos o cartuchería.

Este servicio, que busca llevar los servicios de la Guardia Civil a las zonas más alejadas y despobladas, se ha presentado este miércoles en Báguena.