SEGURIDAD

Teruel incorpora una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía

La provincia ya cuenta con una Oficina Móvil con la que los vecinos podrán realizar gestiones sin tener que trasladarse a la Comandancia de Teruel

Redacción

Teruel |

Presentación de la OMAC
Presentación de la OMAC | Guardia Civil

Ya no será necesario desplazarse hasta Teruel para interponer una denuncia o certificación en la Comandancia de la ciudad.

La Guardia Civil pone en marcha una Oficina Móvil de Atención Ciudadana para facilitar a los habitantes de las zonas rurales de la provincia estos y otros trámites como la obtención de información ciudadana, la presentación de documentación, o las solicitudes para la expedición o renovación de licencias de armas, explosivos, artículos pirotécnicos o cartuchería.

Este servicio, que busca llevar los servicios de la Guardia Civil a las zonas más alejadas y despobladas, se ha presentado este miércoles en Báguena.

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