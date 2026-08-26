CIELO

Teruel apagará las luces por el eclipse lunar

El Ayuntamiento de Teruel apagará durante toda la noche del 28 de agosto el alumbrado público de las inmediaciones del Mirador Astronómico con motivo del eclipse lunar previsto para esa jornada.

Redacción

Teruel |

Teruel apagará las luces por el eclipse lunar
Teruel apagará las luces por el eclipse lunar | Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel apagará durante toda la noche del 28 de agosto el alumbrado público de las inmediaciones del Mirador Astronómico con motivo del eclipse lunar previsto para esa jornada.

La medida permitirá reducir al máximo la contaminación lumínica y ofrecer unas mejores condiciones para observar el fenómeno, tanto a los aficionados a la astronomía como al público general. El objetivo es disfrutar de un cielo más oscuro y nítido y, al mismo tiempo, poner en valor el cielo nocturno turolense.

El Ayuntamiento tiene previsto impulsar próximamente distintas actividades en este espacio para acercar la astronomía a la ciudadanía y aprovechar las posibilidades que ofrece el Mirador Astronómico de Teruel.

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