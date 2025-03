Target Skills, la plataforma que utiliza la Inteligencia Artificial para enseñar inglés

Once startups forman parte del programa matriX que ha puesto en marcha el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón. Y no tienen que ver con realidades paralelas, pero si de tecnología y es que estas once empresas han sido escogidas entre más de cuarenta para formar parte de esta primera edición. Recibirán apoyo y recursos para desarrollarlas.

Uno de esos once proyectos es una plataforma educativa que utiliza la Inteligencia Artificial para ayudar a aprender inglés. Se trata de Target Skills. Su creador Álex García, explica que se basa en modelos de aprendizaje de IA y de su buen uso. El proyecto trata de descubrir cuáles son los puntos más flojos y en los que los estudiantes necesitan más necesidad para poder desarrollarlos e incidir con ejercicios para fortalecerlos.

Todos los datos que se recoge de los estudiantes al realizar las diferentes tareas se analizan y se le da al estudiante refuerzo donde más necesita. Un ejemplo que pone Álex García es que si un estudiante de B1 que controla el nivel de escucha y de hablar tiene fallos gramaticales, no es viable que baje a un nivel C1, por lo que los ejercicios y tareas adicionales que le va a proponer Target Skills van a ir destinados a corregir esa necesidad.

Personalización con capital aragonés

Se trata de la personalización absoluta y García explica que el esqueleto está desarrollado de tal manera que se pueda aplicar para el aprendizaje de cualquier idioma o asignatura por lo que “puede suponer una revolución del aprendizaje a nivel mundial”. El creador de Target Skills asegura que no es sólo aprender idiomas, sino que está comprobado que las personas bilingües refuerzan el pensamiento crítico y la creatividad.

Uno de los aspectos que ha destacado Álex García sobre Target Skills es que es una plataforma 100% aragonesa con capital totalmente aragonés. Se está trabajando con el Instituto Tecnológico de Aragón para el desarrollo de la Inteligencia Artificial para garantizar la protección de datos y garantizar al usuario cómo se va a utilizar su información. Entrar a formar parte de matriX es todo un revulsivo para seguir con el desarrollo de esta plataforma.