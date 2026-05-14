Talavanta, Roca Rey y toros vitorinos en la Feria de la Albahaca 2026

La empresa Tauroemoción dio ayer a conocer los carteles de la Feria de de la Albahaca 2026 que estará marcada por el regreso al coso taurino oscense de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín. La presentación celebrada en el Museo Provincial de Huesca contó con la presencia de los diestros Emilio de Justo y Tomás Rufo, triunfadores de la última feria, y Cristiano Torres, torero zaragozano que tomaba recientemente la alternativa y que debutará en la capital altoaragonesa.

Las grandes figuras como Talavante, Roca Rey, Emilio de Justo, Sebastián Castella o El Cid tendrán cabida en la feria junto a jóvenes promesas como Aarón Palacio, Cristiano Torres o Marco Pérez

En el apartado ganadero, la principal novedad es el regreso de la legendaria ganadería de Victorino Martín a Huesca tras 13 años de ausencia. El resto de las corridas estarán a cargo de hierros de prestigio como El Pilar, declarada triunfadora de la pasada edición, Luis Algarra, El Torero y Luis Albarrán para el festejo de rejones.

Durante el acto se ha destacado la apuesta por una programación taurina de calidad para las próximas fiestas de San Lorenzo. Además, se hizo entrega de los XXXV Trofeos Taurinos “Albahaca y San Lorenzo de Plata” correspondientes a la edición de 2025, en reconocimiento a los triunfadores y protagonistas de la pasada feria. Como novedad, el reconocimiento especial de las peñas recreativas ha recaído en el equipo de Tauroemoción en Huesca, por su implicación y trabajo en la organización y consolidación de la feria taurina oscense. Además, en esta edición el reconocimiento al mejor novillero fue para Asier Abadiano. El mejor par de banderillas, para Sergio Blasco. Mejor toro y mejor corrida de toros para la ganadería El Pilar. Mejor rejoneador, Sergio Pérez de Gregorio. Mejor faena para Emilio de Justo y el triunfador de la Feria fue Tomás Rufo.

La programación comenzará el sábado 1 de agosto con el Gran Prix y la participación de las peñas. El viernes viernes 7 de agosto, novillada sin picadores, con erales de Los Maños para Bruno Martínez, Jaime Torija, Asier Abadiano y Diego Tebas. El sábado 8 de agosto Concurso de recortadores. El domingo 9 de agosto, becerrada de las peñas, espectáculo de casta aragonesa y suelta de vaquillas. El lunes 10 de agosto, toros de El Torero para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez. El martes 11 de agosto, toros de El Pilar para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Aarón Palacio. El miércoles 12 de agosto, toros de Luis Algarra para Sebastián Castella, Roca Rey y Cristiano Torres. El jueves 13 de agosto, toros de Victorino Martín para El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda. Y el viernes 14 de agosto, astados para rejones de Luis Albarrán para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio.