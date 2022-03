Las sanciones a Rusia frenan la exportación de productos aragoneses

Las sanciones a Rusia están provocando que las empresas aragonesas también se vean afectadas. Hace más de tres décadas que desde Bodega San Valero, en Cariñena, comenzó a exportar sus caldos. Actualmente están en más de 35 países y Rusia era uno de ellos. Javier Domeque, responsable de Marketing y Comunicación de Bodega San Valero, explica que Rusia es el quinto país por volumen de ventas.

Domeque explica que al año se exportan once millones de botellas y Rusia supone el quinto país con más ventas, no sólo en vino sino también cava. La sanciones han provocado que el mercado se haya paralizado por la devaluación del rublo y el no encontrar transportistas, entre otros aspectos.

En cuanto a exportaciones, Rusia ocupa el puesto número 26 para el mercado español y el 24 en cuando a emisario de suministros. Ucrania, al que sobre todo España envía maquinaria, en 2020 se realizaron exportaciones por unos 506 millones de euros e importaciones de unos 1.260 millones, en la mayoría de los casos de cereales y aceite de girasol.