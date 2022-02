Sin cancelaciones pero con precaución a la hora de reservar viajes

El turismo ruso es muy importante sobre todo en la Costa del Sol y previsiblemente, las salidas organizadas en veranos anteriores con destino Rusia no se vayan a realizar. El presidente de la Asociación Aragonesa de Agencias de Viajes, Jorge Moncada, explica que todos los veranos salían entre dos y tres vuelos hacia San Petersburgo y a Moscú.

Para Moncada, no sólo se verán afectadas estas salidas sino el turismo en general, al final, cuando hay una situación de incertidumbre, todos los sectores se paralizan. Hasta el momento no se han producido cancelaciones de cara a Semana Santa o verano, pero sí que se ha ralentizado el interés por viajar.

Respecto a las políticas de cancelaciones, a no ser que haya una orden del Ministerio de Exteriores que prohíba los viajes a ciertos territorios, las compañías no devuelven el dinero. El miedo no es una causa justificable para la anulación de un viaje de largo recorrido.

Puentes y Semana Santa

Por otro lado, el aeropuerto de Zaragoza cuenta con muchas opciones de destinos de cara a la Semana Santa con paquetes organizados en los que se incluye el vuelo y el alojamiento. Moncada asegura que destinos como Estambul y Roma están teniendo una gran aceptación. Aunque también otros destinos como Bratislava o Budapest.