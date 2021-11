Récord diario de contagios en esta séptima ola de la pandemia en Aragón

LEER MÁS El ocio nocturno aragonés recurre el pasaporte Covid

En las últimas 24 horas, la zona básica de salud con más contagios es Alcañiz con 35 contagios. El alcalde de esa localidad, Ignacio Urquizu, está preocupado por la evolución de la pandemia. Señala que los brotes están localizados en tramos de edad, de 12 a 30 años, en los que hay un bajo porcentaje de vacunación.

Situación Huesca

Salud Pública ha notificado 134 casos positivos en el Alto Aragón, 61 de ellos en Huesca capital. Y tras el traslado de 11 pacientes desde el Hospital provincial, el San Jorge atiende ya a 44 pacientes, pasado a ser el hospital con más ocupación de pacientes covid en Aragón, por delante del Clínico y del Miguel Servet, con 35 y 34 ingresados respectivamente.

No obstante, el portavoz del sindicato médico CEMS Manuel Muñoz reconoce que la situación no es tan grave como la que se vivió por estas fechas el año pasado. Eso sí pide no nos relajemos y advierte que el pasaporte covid no da carta blanca y hay que seguir extremando y cumpliendo todas las medidas sanitarias.