El Pirineo oscense será la zona que más notará los efectos de la DANA

La provincia de Huesca, especialmente el norte, va a vivir de manera intensa los efectos de la Dana. Aemet ha emitido aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos. El delegado en Aragón, Rafael Requena , ha señalado que las lluvias y tormentas pueden producirse en cualquier punto del territorio y a cualquier hora. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. De hecho, preocupa especialmente la intensidad y el poco espacio de tiempo el en que pueden producirse dichas precipitaciones lo que puede afectar a cauces de ríos y barrancos.

La zona meteorológica más afectada por esos fenómenos meteorológicos adversos en Aragón será el Pirineo oscense, que concentrará un 26% de la incidencia total, aunque el centro y el sur de la provincia, así como el resto de Aragón también ser verán afectados. En concreto, Aemet ha activado avisos naranjas para las tres provincias aragonesas, vigentes desde las 14.00 hasta las 23.59 horas. Se espera que las tormentas vengan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, lo que eleva significativamente el riesgo para la población.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el plan especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos (Propcifemar) en su fase de Alerta. Dicho plan tiene como objetivo coordinar las actuaciones de emergencia y mantener informadas tanto a las instituciones como a la ciudadanía sobre los riesgos que suponen las fuertes lluvias y tormentas previstas para esta jornada. Se establecen las siguientes fases: fase de alerta; fase de emergencia (situaciones operativas 1, 2 y 3); y fase de recuperación. En la fase de emergencia, la situación operativa 1 se establece en las urgencias que pueden ser controladas con los medios y recursos adscritos al programa. En la 2 se procede a la activación de medios y recursos extraordinarios y en la 3 se considera que está en juego el interés nacional.

Protección Civil insiste en distintos consejos para afrontar el temporal. Se recuerda que permanecer en casa es la mejor protección, también hay que revisar la vivienda, limpiar bajantes y canalizaciones para evitar inundaciones, cerrar las ventanas ya que esto evitará que las corrientes de aire atraigan rayos. Asimismo, es aconsejable desconectar aparatos eléctricos y retirar objetos del exterior para evitar que puedan ser arrastrados por el viento.

En el exterior, permanecer en el coche en el caso de que el temporal nos pille conduciendo. Alejarse de alambradas y verjas. Evitar el uso de bicicletas y motos. En campo abierto, evitar permanecer en lo alto de las colinas. No refugiarse bajo árboles y alejarse de las zonas bajas de laderas, así como de cauces de barrancos, torrentes y de sus puentes. Circular con preferencia por rutas principales y autopistas y aminorar la velocidad. Ante problemas de visibilidad a causa de la lluvia, detenerse en el arcén y señalizar nuestra situación. Además, ante fuertes vientos, asegurar anclajes y revisar antenas, toldos, y otros objetos en el exterior de la vivienda. No circular bajo anuncios publicitarios, andamios, ni cerca de árboles o muros. Reducir la velocidad en caso de zonas con vientos fuertes. Por último en caso de granizo, buscar refugio y no dejar en el exterior objetos que el granizo pueda dañar y poner a cubierto a los animales