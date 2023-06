PP y PAR crean un grupo para negociar la investidura

El líder del Partido Popular, Jorge Azcón, ha concluido su ronda de conversaciones con el resto de fuerzas políticas, sin haber despejado las dudas respecto a su investidura como presidente de Aragón. Azcón insiste en que quiere gobernar en solitario y el diputado del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha condicionado su apoyo, en primer lugar, a un acuerdo programático.

PP y PAR van a constituir un grupo de trabajo que negociará las exigencias de los aragonesistas. Entre ellas, el rechazo al trasvase del Ebro y la defensa del modelo territorial de comarcas, dos asuntos que distanciarían a los populares de un posible acuerdo con Vox. Izquierdo también pide ayudas directas para agricultores y ganaderos, reactivar la bilateral y recuperar todos los servicios de ambulancias. Azcón cree que no habrá grandes problemas para alcanzar ese pacto con el PAR.

Tras casi dos horas de reunión con Azcón, Izquierdo ha insistido en que el PAR no se abstendrá en su investidura. Votará a favor, si se alcanza este acuerdo programático, y votará no, si no logran ese pacto. Izquierdo asegura que lo prioritario es definir las políticas y no las personas que ocuparán los cargos, pero tampoco ha descartado que quieran entrar en el Gobierno.