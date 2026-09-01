Nuevo curso en las escuelas infantiles sin la espera gratuidad 0-3 años

Las escuelas infantiles inician el curso con incertidumbre por el retraso de la gratuidad de la etapa 0-3 años prometida por el Gobierno de Aragón. Ese anuncio provocó un aumento de oferta de plazas para una demanda que se mantiene, por lo que, en muchas guarderías, han bajado las matriculaciones.

El vicepresidente de la patronal de escuelas infantiles, Olmo Aznar, explica que algunos centros han ejecutado inversiones de cara a la puesta en marcha de la gratuidad. Pero las expectativas del sector se han visto frustradas por varios factores que han impedido avanzar en la concertación.

De momento, este curso las familias no van a ver aliviado el coste de las matrículas. El departamento de Educación prevé concertar plazas de 2 a 3 años el curso 2027-2028, lo que supondrá un gasto estimado de 17 millones de euros anuales, que desde la asociación piden que se contemple en el próximo presupuesto. Eso permitirá concertar unas 5 horas y reducir entre 230 y 260 euros el coste anual de las familias.

Un primer paso para luego seguir avanzando progresivamente en la gratuidad de todo el ciclo de 0-3. Algo necesario, según Aznar, para mantener el empleo entre empresas sin apenas apoyos pero que asumen importantes requerimientos, la viabilidad de las escuelas y una atención de calidad en una etapa no obligatoria pero importante para las familias.