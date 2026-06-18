Nolasco anuncia una ofensiva judicial por el incumplimiento de la Ley de Extranjería

LEER MÁS Aragón hará pruebas de edad a los menas, a petición de VOX

El Gobierno aragonés continuará presentando recursos y solicitará responsabilidades penales para el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, por una incorrecta aplicación de la Ley de Extranjería. También hará pruebas para determinar la edad real, velará por que los menores vuelvan a sus países de origen suspendiendo toda subvención a cooperación internacional que no tenga ese fin. Nolasco asegura que lucharán para cambiar la situación.

En cuanto a la implantación de vigilantes de seguridad permanentes en los centros aragoneses de menas, Nolasco ha indicado que se va a sustanciar “de forma inminente”. Todo ello ante la gravísima conflictividad que se da en esos centros, y ante la necesidad de actuar en defensa de la seguridad interior, de los trabajadores y de los propios menores que son víctimas de los altercados, amenazas, coacciones y violencia de menas.

El vicepresidente de Aragón subraya que no se trata de casos aislados. En este sentido, ha recordado la lista de incidentes de corte penal que se vienen produciendo. Este jueves, como botón de muestra, ha desvelado que la semana pasada fue hallada en posesión de un peligroso mena con antecedentes un arma blanca, de grandes dimensiones, que guardaba bajo su colchón en el centro de acogida. Se trataba de un arma blanca de fabricación casera, de madera, diseñada para causar lesiones muy graves o incluso la muerte.