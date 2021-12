Nieve y mucho frío en la apertura de Candanchú

La estación de Candanchú ha abierto este jueves con 25 km y espesores de hasta160 cm de nieve polvo. Poca afluencia en esta primera jornada en la que el frío ha sido protagonista junto con la nieve que no ha dejado de caer durante toda la mañana y que no ha desanimado a los más valientes. El director de Candanchú, Alvaro Luna, manifestaba que aunque la climatología no hubiera acompañado, las precipitaciones recibidas contribuyen a seguir mejorando las condiciones de la estación para el fin de semana

Además, desde ayer está en funcionamiento Astún. Las dos estaciones ofertan para esta temporada el dominio esquiable 100K cuenta en total con 102 pistas, 14 itinerarios y 40 remontes con una capacidad de transporte de 46.000 personas por hora. A partir del jueves, Astún y Candanchú estarán comunicadas de manera permanente por un servicio de transporte gratuito. El precio del forfait conjunto para los adultos es de 48 euros (43 los días azules).

Asegura Luna que las ganas de nieve de los aficionados se han visto reflejadas en la venta de abonos y en las reservas hoteleras en los últimos días. Mañana abrirán las estaciones de Aramón (Formigal, Panticosa y Cerler) y también se pondrán en marcha los espacios nórdicos de Llanos del Hospital y Pineta.