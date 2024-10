Más de 21.000 niños aragoneses necesitan gafas y no pueden pagarlas

En Aragón hay 21.036 menores de edad que sufren pobreza visual, se trata del 9% de los niños aragoneses. Un porcentaje ligeramente superior a la media nacional que está en el 8,4%, pero algo inferior a años anteriores. Desde la Fundación Visión y Vida, su presidente Salvador Alsina, reflexiona sobre que “tenemos preparado un sistema para que los niños estén escolarizados, que tengan la misma enseñanza y, por lo tanto, igualdad de oportunidades. Pero si no cuidamos la visión para que sea correcta, esa igualdad de oportunidades desaparece”.

Alsina explica que los niños que están en pobreza visual, cuyos padres no tienen recursos para adquirir sistemas de corrección de visión, están en inferioridad de condiciones y no sólo les afecta en los estudios sino también en el proceso de socialización que se desarrolla en esa etapa.

Encontrar una solución para conseguir una tasa cero de pobreza visual es complicado, pero el presidente de la Asociación Visión y Vida asegura que no sólo es necesario contar con ayudas económicas para subvencionar las gafas o lentillas, sino que también hay que saber qué niños ven bien o no, se debería implantar un sistema de revisiones oculares.

Por estudios que se realizan periódicamente desde esta asociación, se concluye que el 59% de los niños nunca se han revisado la vista y para muchas familias éste no es un tema fundamental. Incluso, asegura Alsina, a veces es el propio niño el que dive que no ve bien. Ha habido casos en los que los menores no saben que pueden ver mejor y que lo descubren al colocarles un equipamiento óptico,