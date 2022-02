José Mª Abad: "Qué más quisiéramos que quitar restricciones"

Los hospitales aragoneses todavía suman 718 ingresos, de los que 77 están en las ucis. El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha explicado en Más de Uno Zaragoza que esas cifras representan todavía una presión importante que debería empezar a rebajarse paulatinamente en pocos días.

Abad cree que es pronto para poner fecha a la eliminación de algunas de las restricciones establecidas a finales de diciembre. Aclara que nada les gustaría más que poder levantar esas medidas cuanto antes., pero es una decisión que debe tomarse cuando los datos sugieran una cierta seguridad de que flexibilizar restricciones no suponga un paso atrás.

Sobre la eliminación de la mascarilla en exteriores, cree que el Ministerio no tardará en poner el asunto encima de la mesa. No obstante, recuerda que ninguna medida cambia el curso de la incidencia por sí sola, sino como parte de un conjunto de medidas complementarias. Reconoce que la tercera dosis de la vacuna no mantiene el ritmo de las dos primeras por el cansancio de la población y por las falsas creencias sobre efectos secundarios o descenso de la eficacia ante la variante Omicron.