Guitarte hará "todo lo necesario" para evitar que gobierne la extrema derecha

Los partidos políticos continúan negociando, de cara a la formación del Ejecutivo autonómico. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, está dispuesto a facilitar un Gobierno del Partido Popular en solitario, absteniéndose en la votación de investidura de Jorge Azcón. Incluso se plantearían votar a favor si fuera imprescindible, para evitar que Vox promueva un retroceso en el autogobierno o en la lucha contra la violencia de género.

Como condición, Guitarte plantea unas líneas estratégicas que deberían consensuarse con el PP, en asuntos como la reordenación de las renovables o las mejoras en el servicio de ambulancias. "Si en algún momento se viese que es imprescindible nuestro voto positivo, lo evaluaríamos. Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para evitar que se conforme un Gobierno con la extrema derecha. Pero creemos que es suficiente con nuestra abstención", ha explicado.

El PAR votará sí a la investidura si Azcón concreta sus compromisos

El Partido Aragonés, de momento, mantiene sus exigencias programáticas para apoyar la investidura de Azcón. Valora que el candidato popular haya rechazado públicamente el trasvase del Ebro, pero le exige que ponga ese compromiso por escrito. El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, también quiere que el PP establezca plazos concretos para el cumplimiento del resto de propuestas, como las ayudas al sector primario o la comisión que refuerce las competencias de las comarcas.

"Queremos saber si todo aquello que tiene que ver con mejorar la vida de los aragoneses se va a producir ya o no se va a producir. No me sirven esos compromisos de bueno, ya hablaremos. Hay que poner un cronograma, saber quiénes van a ser los consejeros del Gobierno, qué áreas se van a crear o cuáles van a desaparecer", ha afirmado Izquierdo.