Finalizan las obras de mejora en las calles Siderurgia y Artes Gráficas en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha finalizado las obras de mejora del firme asfáltico y la señalización en diferentes calles de los polígonos industriales de la ciudad, adjudicadas a Vialex Constructora Aragonesa S.L.U. por un importe de 132.000 euros.

La actuación se ha llevado a cabo en la calle Siderurgia, en el tramo comprendido entre la ronda Industria y la calle Ganadería, y en la calle Artes Gráficas, también entre la ronda Industria y la calle Ganadería. En total, se ha actuado sobre una superficie de 5.085 metros cuadrados, de los que 3.080 corresponden a la calle Artes Gráficas y 2.005 a la calle Siderurgia.

Los trabajos han incluido la limpieza previa y el barrido de las zonas de actuación, el fresado de cantos, zonas deformadas o secciones completas, el riego de adherencia y el extendido y compactado de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros. Asimismo, se ha realizado la puesta a cota de los pozos y arquetas existentes y se ha renovado la señalización horizontal mediante pintura vial.