La Feria General reabre con más de 20 atracciones a precio reducido

La Feria General ha inaugurado este miércoles su 83º edición con diferentes actividades para todos los públicos, así como "novedades interesantes" tras un año interrumpido debido a la inundación de las instalaciones causada por una tormenta. La Feria General se desarrollará hasta el próximo 13 de octubre y cuenta con 43 expositores distribuidos en 23.889 metros cuadrados de muestra.

El presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha calificado de "gran alegría" la reapertura del evento. Villarroya también ha asegurado que se ha potenciado el evento, especialmente en el pabellón de las atracciones infantiles y en el de las Fuerzas Armadas. La alcaldesa Natalia Chueca ha reconocido la Feria General como un "escenario más" de las Fiestas del Pilar.

Pabellones

El Pabellón 1 de Feria de Zaragoza se trata de un espacio multidisciplinar con muestras de artesanía, hogar, bisutería, textil, alimentación y exposiciones, así como la exhibición de coches clásicos. Los pabellones 2 y 3 acogen principales actividades de ocio infantil; el número 2 cuenta con un total de 23 atracciones infantiles a precio reducido y una zona de restauración en la que disfrutar de la mejor gastronomía. Del mismo modo, el pabellón 3 está reservado para las actividades y exhibiciones de las Fuerzas Armadas. Este año, la Policía Local cuenta con un stand para mostrar las actividades que llevan a cabo en la capital aragonesa.

Entre las propuestas de las Fuerzas Armadas figuran las que se llevarán a cabo en la plaza Central, como unel 10 de octubre y la posibilidad de subirse allos días 12 y 13 de octubre.

En el Auditorio del Centro de Congresos de Feria de Zaragoza tendrá lugar el día 10 de octubre el espectáculo interactivo 'Tributo a Cantajuegos', mientras que el viernes, día 11, será el turno de 'Olaf, una aventura congelada', que rinde homenaje a las películas de Disney, Frozen I y II.

Refuerzo de la feria general

Villarroya ha afirmado que las expectativas sobre este evento "se superan año a año", aunque hay que seguir trabajando en reforzar la Feria General de la mano de las administraciones para "darle otro aire y que sea más atractiva". El presidente de Feria ha aseverado que están trabajando en la mejora de los accesos del recinto ferial, aunque requerirá de la ayuda del Gobierno de Aragón: "La Feria de Zaragoza es una de las principales de España y tanto las administraciones local como autonómica están empeñados en seguir reforzando y comprometiéndose con esta magnífica Feria General y estas instalaciones para adaptarnos a los tiempos. Somos conscientes de que hace falta y para ello hacen falta inversiones".

Por su parte, Natalia Chueca ha insistido en que la mejora de accesos del recinto para usuarios y empresas es competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. "Como consejera municipal de Movilidad ―en el anterior mandato― ya me dirigí a ellos y me consta que el Gobierno de Aragón también les dirige estas peticiones. Necesitamos una solución y colaboración institucional. Por nuestra parte ―Ayuntamiento de Zaragoza y Ejecutivo autonómico―, somos los primeros interesados, pero necesitamos el liderazgo e impulso del Gobierno de España, que hasta la fecha no ha respondido y no lo ha tenido entre sus prioridades", ha apuntado Chueca.

Recuperación tras las inundaciones

El pasado año, la tradicional Feria de las Fiestas del Pilar no pudo celebrarse debido a los daños sufridos por las lluvias que tuvieron lugar en julio de 2023. Los desperfectos "fueron muy importantes", ha recordado Villarroya, quien también ha precisado que el coste de las reparaciones se ha situado entre 6 y 7 millones de euros y el consorcio de seguros "se ha portado bastante bien", aunque todavía quedan "flecos" por dilucidar. En este sentido, Villarroya ha reclamado "resolver" la construcción de una cuneta perimetral para evacuar el agua hacia zonas más seguras y evitar incidentes como los ocurridos en julio de 2023 en el futuro, ya que "una inundación es una imagen que no se puede permitir una feria de esta categoría en una ciudad como la nuestra".

Entradas y desplazamiento

La venta de entradas para la Feria General se encuentra disponible en la web de Feria de Zaragoza. El horario de apertura es de 11.30 a 20.30 horas de manera ininterrumpida. Además, los visitantes cuentan con un servicio de bus lanzadera gratuito que irá desde plaza San Francisco o paseo María Agustín, número 33, hasta el recinto ferial.