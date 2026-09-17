EFD Studios toma las riendas de Distrito 7

El Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado con la multinacional mexicana EFD el contrato de gestión de los platós del Distrito 7, el proyecto de Ciudad del Cine ubicado en la antigua fábrica de Giesa. Esa empresa pagará un canon de 8,5 millones de euros y ha abonado un aval de 300.000 euros. Además, se compromete a invertir un millón de euros en los platós.

EFD Studios cuenta con más de 25 años de trayectoria y trabaja desde España, México y Colombia. La previsión es que la actividad comience, a principios de 2027, con rodajes de producciones nacionales e internacionales, especialmente de habla hispana. La CEO de EFD, Georgina Terán, ha explicado que ya hay varios productores interesados en utilizar estas instalaciones para sus rodajes.

De esta forma empieza a tomar forma la Ciudad del Cine tras la rehabilitación de la antigua fábrica. Queda pendiente adjudicar los espacios de restauración o de formación.