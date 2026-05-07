Los educadores de 0 a 3 años exigen aumentar las ratios en Aragón

LEER MÁS Aragón reivindica en el Ministerio de Educación la gratuidad de cero a tres años

Los profesionales del ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años están manteniendo este 7 de mayo una jornada de huelga a nivel estatal convocada por Comisiones Obreras y CGT. En Aragón están llamados más de 2.000 educadores y, a pesar de unos servicios mínimos que han considerado abusivos, los sindicatos cifran el seguimiento en más del 80%. La reivindicación es denunciar un abandono histórico por parte de las administraciones.

Piden aumentar unos salarios que consideran precarios y también incrementar las ratios para poder brindar la atención que merecen los niños. La portavoz de la plataforma de 0 a 3 años, Belinda Gil, denuncia la sobrecarga que sufren ya que una sola persona puede llegar a atender hasta 20 niños. Una situación que se agrava en Aragón ya que el territorio es disperso y con numerosos centros en el medio rural.

El objetivo es alcanzar las ratios europeas, que reducen las cifras actuales a la mitad. “Tiene que haber una pareja educativa por cada aula, profesionales de atención temprana, sustituciones inmediatas cuando falta personal. Son muchas las carencias que tiene el sector”, detalla Gil.

Las ratios dependen del Ministerio de Educación, pero hay otras reivindicaciones que son competencia del Departamento de Educación. Por ello, los profesionales se han concentrado a las puertas del Edificio Pignatelli. Desde la plataforma aseguran que solicitarán una reunión con la nueva consejera, Carmen Susín, para trasladar sus peticiones.

Por la tarde también continúan las movilizaciones con una manifestación a a las 17.30 horas que parte de Glorieta Sasera.