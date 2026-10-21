Huesca dictamina las ordenanzas fiscales de 2027 con la congelación generalizada de tributos

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca ha dictaminado favorablemente la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2027. La propuesta supone la congelación de las principales figuras. Se han introducido mejoras técnicas en varias de las ordenanzas. El pleno de ordenanzas fiscales tendrá lugar el próximo lunes, 26 de octubre.

En la tasa por expedición de documentos a instancia de parte, se actualizan los derechos de examen, ya que esta cantidad llevaba varios ejercicios sin modificarse. Entre las más significativas, la ordenanza número 20, reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de rotación en las vías públicas (la zona azul), permite ahora prorratear por trimestres la tasa del estacionamiento de residentes, según el momento del año en que se presente la solicitud.

Con un criterio similar, la ordenanza número 22, sobre la instalación de mesas, sillas y veladores, prevé el prorrateo trimestral de la tasa cuando el hostelero no pueda disponer de todo el espacio autorizado por causas ajenas a su voluntad.

Por último, la tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales sube un 3 %, por debajo del IPC, que venía siendo el criterio habitual. Además, se reorganizan algunas tarifas para mejorar su gestión.