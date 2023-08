El debate de investidura de Azcón comenzará el miércoles

El debate de investidura coincide con el comienzo de las fiestas de San Lorenzo de Huesca. Por eso, la presienta del parlamento, Marta Fernández, ha explicado que adelantarán el horario de inicio de la sesión para que las principales autoridades de la Comunidad Autónoma puedan asistir al lanzamiento del cohete anunciador.

El jueves, cada grupo parlamentario tendrá 20 minutos para confrontar sus ideas con Azcón. Los tres partidos que forman parte del grupo mixto, Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés, también dispondrán de ese tiempo cado uno.

Nuevo Gobierno, con diez consejerías

Azcón podría tomar posesión de su cargo el viernes y un día después, el sábado, sería el turno de los miembros del nuevo Gobierno. En principio, estará compuesto por diez consejerías. Ocho corresponden al Partido Popular y dos a Vox. Ya han comenzado las quinielas y empiezan a sonar nombres con fuerza. La que tiene muchas posibilidades de asumir la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo es Mar Vaquero, quien gestionaría Economía e Industria.

En un encuentro con los medios de comunicación, Vaquero no ha querido confirmar ese nombramiento. Ha echado balones fuera, ya que considera que ahora la prioridad es la investidura del candidato Azcón.

También suenan con fuerza los nombres de Roberto Bermúdez de Castro quien podría estar al frente de Hacienda y el de Octavio López que asumiría Fomento y Vivienda. El futuro consejero de Sanidad podría ser José Luis Bancalero. También están en las quinielas la diputada turolense, Ana Marín, y la ex consejera de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro.

Posible acuerdo con el PAR

Azcón llega al debate de investidura con el apoyo de los diputados del Partido Popular y Vox, es decir, 35 votos a favor uno más de la mayoría absoluta. Sin embargo, quiere que el Partido Aragonés también vote “Sí” para dar una imagen de presidente centrado y aragonesista. Por eso, PP y PAR van a negociar ese apoyo entre hoy mañana.

El portavoz del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, valora positivamente que el programa de gobierno entre PP y Vox excluya, aunque no sea directamente, el trasvase del Ebro. También pide más detalles sobre los cambios en el servicio de transporte sanitario urgente y concreción sobre las ayudas directas a los agricultores y ganaderos. Izquierdo señala que no buscan puestos o cargos en el nuevo Ejecutivo, si no aplicar más aragonesismo al documento programático.