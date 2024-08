Cuando la pasión por el fútbol se convierte en un libro

El zaragozano Luis Ángel Gómez López ha publicado el libro de relatos "60 historias de vida y fútbol", donde cuenta muchas anécdotas de la vida del mundo del balón que ha vivido en primera persona. Una publicación en la que también ha tenido presencia la colaboración de su padre, Luis Gómez Fajardo, un auténtico impulsor de este deporte en el que ha ocupado diferentes responsabilidades. Fue presidente del Colegio Territorial de Entrenadores de Aragón, estuvo en el banquillo siendo uno de los primeros entrenadores que hubo de fútbol femenino cuando nadie apostaba por esta disciplina.

Esa relación que Luis Ángel siempre ha tenido con el deporte en general y el fútbol en particular, ha hecho que decidiera plasmar en un libro todas las emociones, sentimientos y vivencias que ofrece. De hecho, no descarta en el futuro escribir otro libro no tardando mucho como ha reconocido en Onda Cero. Son muchas las historias que ha recopilado tras documentarse.

Uno de los aspectos que ha destacado el autor es que en la vida y en el fútbol hay anécdotas que no se pueden olvidar: "nunca olvidaré las lágrimas de Casilla en despedida de Rafa Benítez en Alfield". O todo lo vivido, como buen zaragocista, lo vivido en París con la Recopa: "las lágrimas de mi sobrino con la victoria o el megáfono de Sergi al enterarse de que no jugaba".

Está claro y es evidente que cuando se habla del deporte rey la gente quiere saber que hay detrás: "por lo que me dicen está gustando y pronto espero que se pueda vender en la tienda del Real Zaragoza". En "60 historias de vida y fútbol" no sólo se habla del Real Zaragoza sino también de otros jugadores y clubes que han hecho historia.