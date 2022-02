El PP critica que Luis Felipe nunca actúa por propia iniciativa

El grupo municipal popular se ha mostrado hoy muy crítico con la falta de iniciativa del alcalde Luis Felipe. En opinión del portavoz popular adjunto en el Ayuntamiento de Huesca, lo más preocupante la importante pérdida de población que sufre la capital oscense, de la que hace responsable a las políticas del socialista. Oliván considera Felipe solo actúa a instancias de propuestas del PP, de vecinos, asociaciones o con las migajas que le dejan Lambán y Gracia.

Oliván le afea a Felipe su habitual "desprecio a la sociedad civil". No entiende que el alcalde no se pronuncie, de no ser por la presión del PP o de la sociedad, sobre cuestiones tan vitales para la capital oscense como la candidatura aragonesa a los JJOO, el futuro instituto de Innovación Gastronómica o el Centro de Salud del Perpetuo Socorro. Oliván critica que el alcalde se conforme con los tiempos que le marcan desde el Gobierno de Aragón cuando sería posible licitar el proyecto en solo una semana.

Por otro lado, el concejal popular critica que la inacción y el silencio de Luis Felipe está haciendo que la ciudad deje pasar importantes oportunidades. En este sentido se ha referido al campus digital que finalmente se instalará en Zaragoza, o a los fondos europeos solicitados para transformar Huesca como destino turístico o para las zonas urbanas comerciales y sin los que la ciudad se ha quedado.