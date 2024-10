Las Cortes de Aragón aprueban 86 propuestas de resolución

El Debate sobre el estado de la Comunidad ha concluido en las Cortes de Aragón, con la votación de las 137 propuestas de resolución planteadas por los grupos políticos. Finalmente se han aprobado 86 iniciativas, que buscan mejorar la financiación autonómica, aprobar rebajas fiscales o incrementar los recursos en servicios sociales, entre otras cuestiones.

De las propuestas aprobadas, 32 eran del Partido Socialista, 25 del Partido Popular, once de Aragón-Teruel Existe, diez de Vox, cuatro de Chunta Aragonesista, dos de Podemos y dos del Partido Aragonés. Las cuatro de Izquierda Unida han sido rechazadas.

Después de la votación, el diputado socialista, Darío Villagrasa, le ha recordado a la representante del PP, María Navarro, que el Gobierno no podrá implementar las propuestas aprobadas si no tiene mayoría para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025. Sin embargo, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, no parece dispuesto a dar el visto bueno a esas cuentas, ya que acusa al PP de alinearse con la izquierda en cuestiones como la fiscalidad o la llegada de inmigrantes.

Navarro, por su parte, ha cerrado el debate asegurando que en el Gobierno autonómico trabajarán para que Aragón sea "la Comunidad Autónoma más fenomenal de España".