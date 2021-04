Believe in Art expone el trabajo de ocho años en Independencia

La Asociación Believe in Art considera que los espacios hospitalarios no tienen por qué presentar un aspecto frío al que generalmente estamos acostumbrados, sino todo lo contrario. El entorno donde un paciente se recupera de una dolencia ofrece posibilidades para dar cabida a la expresión artística, contribuyendo a su bienestar.

Believe in Art trabaja con criterios estrictamente profesionales, desde el comisariado de artistas y obras hasta su plasmación final en los espacios hospitalarios. También, a través del mecenazgo para captación de socios, voluntarios y empresa. A lo largo de ocho años de trabajo han llegado a un centenar de habitaciones y espacios comunes.

La responsable de Believe in Art, Beatriz Lucea, destaca el esfuerzo, el talento y la generosidad de todos los artistas aragoneses que han aportado sus obras a esta colección. También recalca la labor de un centenar de voluntarios que colaboran con la asociación para hacer posible este cambio de imagen de los espacios hospitalarios. La muestra, que estará hasta el 30 de mayo en el Paseo Independencia, pretende acercar a los zaragozanos el alcance de su proyecto para hacerlo suyo y, de paso, poner en valor el talento y la calidad del trabajo de los ilustradores aragoneses.