Azcón está convencido de que VOX no paralizará Aragón

Nolasco ha señalado que para solventar los problemas de la despoblación hay que apostar por las políticas de familia y no traer más inmigrantes. Por eso, cree que es un obstáculo para pactar las cuentas del año que viene. Nolasco ha reclamado retirar la ideología de los colegios y de los libros de texto, ya que considera que están llenos de “alarmismo climático, propaganda trans, la perspectiva de género, la criminalización de los varones por el hecho de serlo o el apoyo al terrorismo”.

El líder de VOX también ha criticado los efectos de la Agenda 20230, ya que considera que está arruinando al campo aragonés. También ha reivindicado una Ley del Paisaje ante el desarrollo de las energías renovables.

Azcón ha señalado que comparten con VOX un modelo económico que "ha generado la mayor prosperidad ha dado en la historia". El presidente señala que el presupuesto no va a ser tan distinto como el que contó con el apoyo de VOX. El responsable de la Comunidad Autónoma señala que actualmente no hay otra alternativa en Aragón. Azcón ha insistido en que su gobierno no puede bloquear la llegada de inmigrantes ilegales desde otros puntos de España, ya que esa competencia es del Gobierno de España.