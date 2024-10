El PSOE y Azcón se enzarzan en hablar de recortes de los servicios públicos

Desde el PSOE insiste en que las grandes inversiones empresariales anunciadas se gestaron la pasada legislatura. Otras, como las de Maersk, Becton Dickinson o Amazon, se han “escapado” en los últimos 14 meses. Los socialistas creen que Azcón ha sido un presidente ausente, preocupado sólo por la política nacional y por ir a Madrid. Les preocupa su falta de proyecto y su minoría parlamentaria. La socialista Mayte Pérez, acusa a Azcón de seguir cerca de Vox y de haber olvidado a las mujeres de su intervención ayer. También de dinamitar los consensos y de poner de manera “obscena” el parlamento al servicio de sus intereses…

La portavoz socialista ha avanzado la presentación de iniciativas parlamentarias y ha propuesto un complemento autonómico de 125 euros al Bono de Alquiler Joven del Gobierno de España o bonificar el IRPF de forma escalonada a jóvenes de entre 20 y 35 años con rentas inferiores a 30.000 euros.

El presidente Azcón acusa a las socialistas, capaces de pactar con la “escoria” de Bildu, de tener “mala relación con la verdad”. En materia económica, ha adelantado que mañana se anunciará una nueva inversión de cientos de millones de euros. A la vez, ha acusado al anterior gobierno de anunciar 1.200 millones de euros en inversiones que no se materializaron y sobre las que no había “ni un papel”. El presidente Azcón cree que el PSOE todavía no asume la derrota electoral y recuerda que el PP ha ganado todas las elecciones en Aragón desde mayo de 2023, por lo que se siente respaldado.

La falta de médicos en centros de salud o especialistas y las listas de espera en atención especializada o cirugía ha centrado el debate en el ámbito de la Sanidad. La portavoz socialista, Mayte Pérez, critica las demoras en el medio rural y Azcón asegura haber reducido las listas de espera.

Azcón insta a los socialistas a trabajar en Madrid para mantener el sistema MUFACE. Si los mutualistas pasan al sistema público, tendría un coste de 132 millones para el sistema aragonés. También ha anunciado la compra de equipos de cirugía robótica para el hospital San Jorge y para el Royo Villanova por un importe de 2,9 millones de euros.