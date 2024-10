La oposición cree que el discurso de Azcón está alejado de la realidad

El debate continuará mañana con la intervención de todos los grupos políticos pero, como es habitual, los portavoces ya han pasado por la sala de prensa del Palacio de la Aljafería para ofrecer una primera reacción a las palabras del presidente. La portavoz socialista, Mayte Pérez, acusa a Azcón de atribuirse la autoría de proyectos heredados de Lambán y prometer leyes que no podrá aprobar porque, con Vox fuera del Gobierno, carece de mayoría parlamentaria. Cree que el discurso ha sido un "mero catálogo de anuncios", sin un rumbo claro para la Comunidad Autónoma.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha acusado a Azcón de "comenzar el debate mintiendo", porque su formación no abandonó el Gobierno de forma unilateral, como ha dicho el presidente, sino que "fue expulsada por el PP". Nolasco pone en duda las rebajas fiscales prometidas y compara los anuncios milmillonarios con el sorteo de Navidad. Precisamente, para apoyar los presupuestos de 2025, le pide a Azcón que demuestre que no está del lado de las élites que invierten, sino con la gente de la calle. En todo caso, lamenta que todavía no le hayan llamado para negociar.

En Chunta, también consideran que el presidente "está alejado de la realidad de los aragoneses", celebrando inversiones con grandilocuencia, mientras "recorta en sanidad y educación". Y el portavoz de esa formación política, José Luis Soro, critica que Azcón haya evitado referirse al “elefante” que paseaba por el hemiciclo, que es esa ausencia de mayoría parlamentaria.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, critica que las rebajas fiscales vayan a beneficiar a las rentas más altas y considera que el presidente debería haber pedido perdón por la coalición que mantuvo con Vox.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, cree que Azcón apenas se ha centrado en el problema de la sanidad en el medio rural. Además, señala que muchas de las inversiones que está atrayendo el Gobierno autonómico se concentran en Zaragoza capital y no se beneficia el territorio.

Para el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, el discurso del presidente ha sido "frentista y diseñado para los suyos". Cree que la intervención está muy alejada de la realidad que perciben los aragoneses.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, está de acuerdo con el fondo del discurso y las medidas que ha repasado y avanzado Azcón, pero pide más compromisos en la bilateralidad con el Estado.