Arribas: "Aunque se eliminen las restricciones, debemos mantener el sentido común"

El número de contagios por coronavirus sigue descendiendo en Aragón. Salud Pública ha diagnosticado en las últimas horas 720 nuevos casos, 224 menos que el miércoles de la semana pasada. En siete días se han registrado 5.772 positivos, cuando en la semana más dura de esta séptima ola llegaron a notificarse 50.000 contagios. La incidencia se sitúa en 872 casos por cada cien habitantes en catorce días.

Pese a esa tendencia descendente, los epidemiólogos piden a los ciudadanos que no bajen la guardia, porque el virus continúa circulando entre nosotros y aún supone un riesgo alto para quienes no se han vacunado y para la población vulnerable, por su edad o por otras patologías.

El aragonés Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología, no descarta que haya un nuevo repunte en los contagios, aunque no será tan llamativo como en anteriores oleadas. Respalda que los gobiernos eliminen las restricciones, aunque ve imprescindible que los ciudadanos sigan utilizando el sentido común.

"Yo mismo voy por la calle sin mascarilla. Pero si me acerco a una zona con mayor densidad de personas, me la pongo. Igualmente, si voy a cenar a un restaurante y me parece que las mesas están separadas, puedo quitarme la mascarilla con más seguridad que cuando hay mucha gente cerca. El riesgo cero no existe, pero si nos hemos vacunado, no hay que tenerle miedo al virus; solo respeto", explica Arribas.