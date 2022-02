Cataluña insiste en liderar la candidatura pero Aragón "volverá a la carga"

El Comité Olímpico Español ha pedido a Aragón y Cataluña que se concentren en el trabajo técnico de la candidatura a los Juegos de Invierno de 2030 y aplacen la discusión política, al menos hasta después de los Juegos que se celebrarán en Beijing del 4 al 20 de febrero.

El presidente catalán volvió a insistir ayer en liderar la candidatura, en una reunión con el responsable del COE, pero el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, cree que es el momento de rebajar la tensión. Cuando se reanude el diálogo institucional, dice, “Aragón volverá a la carga”.

"Cataluña no ha variado su posición"

El Gobierno catalán insiste en que su posición respecto a la candidatura olímpica es la misma que ha defendido estas últimas semanas. Su portavoz, Patricia Plaja, considera positiva la última reunión que mantuvieron con el presidente del Comité Olímpico Español, pero asegura que ese encuentro no les ha hecho cambiar de postura.

Respecto a reanudar el diálogo con Lambán cuando finalicen los Juegos de Beijín, Plaja afirma que no hay ninguna fecha cerrada y que, en cualquier caso, no se ha producido ningún cambio respecto al día en que el presidente de Aragón decidió suspender la reunión. Además, no quiere entrar a valorar si esta disputa puede perjudicarles en la valoración del Comité Internacional.