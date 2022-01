Lambán insiste en que no tolerará una falta de respeto de Cataluña

LEER MÁS La consulta sobre los Juegos Olímpicos de invierno Barcelona-Pirineus 2030 se hará en primavera

El acuerdo entre Aragón y Cataluña para una candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 parece cada vez más difícil. Ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer y eso ha impedido que este viernes se celebrara la reunión prevista entre Javier Lambán y Pere Aragonès en Balaguer. El presidente de nuestro territorio confía en que sea la presión de la propia sociedad catalana la que obligue al responsable del Govern a cambiar su posición.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, suspendió a última hora de la tarde del jueves el encuentro previsto en Balaguer y este viernes ha ofrecido una rueda de prensa para explicar sus razones. Cuando los gabinetes de prensa de ambas comunidades se pusieron en contacto para preparar el encuentro, Cataluña dejó claro que no habría una comparecencia conjunta de ambos presidentes, algo que Lambán ve intolerable. "Es una falta de respeto y demuestra que no había voluntad de negociar", ha afirmado.

Lambán pensó que este encuentro supondría un obstáculo más para la candidatura, en lugar de un paso hacia adelante, y por ello decidió cancelar su asistencia, tras habérselo comunicado al presidente del Gobierno de España y al del Comité Olímpico Español.

No existe fecha para un nuevo encuentro, aunque el presidente de Aragón cree que las relaciones podrían reanudarse en unos días, cuando se hayan calmado las aguas. Tiene claro, eso sí, que es Pere Aragonès el que debe mover su posición, aunque solo sea por las presiones que está recibiendo desde la propia sociedad catalana, especialmente, de los empresarios y de los municipios del Pirineo. Si Cataluña no quiere Juegos en igualdad, dice Lambán, "no habrá Juegos".