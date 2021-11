Aragón implanta el pasaporte Covid en ocio nocturno y celebraciones

El pasaporte Covid será obligatorio, a partir de mañana, en Aragón para acceder a locales de ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración y eventos con más de 500 personas en espacios cerrados y 1.000 al aire libre. Su presentación será obligatorio para los mayores de 12 años.

Ese documento, que acredita la pauta completa de vacunación, podrá sustituirse por una prueba negativa o el certificado de recuperación. El Departamento de Sanidad ha publicado esta orden, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no se pronunciara ni a favor ni en contra.

Los magistrados dejaron la puerta abierta al Gobierno aragonés al que animaron a adoptar las medidas oportunas para cumplir con su función constitucional de luchar contra la crisis sanitaria. El secretario general técnico de la Presidencia, Vitelio Tena, ha aclarado que el Tribunal no entró a juzgar el contenido del pasaporte Covid, sino sobre si tenían competencia para autorizarlo.

Los propietarios de los establecimientos podrán exigir el pasaporte en papel o través del móvil, pero también el DNI de la persona que presente el documento. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha alertado además sobre las consecuencias que supone falsificar ese pasaporte.

OCIO NOCTURNO

El Departamento de Sanidad ha citado este mediodía a representantes del ocio nocturno para informarles de la entrada en vigor mañana de ese polémico pasaporte. El empresario José Antonio Cascante, cree que tener que solicitarlo no tiene porqué suponer pérdida de clientes en pubs o discotecas gracias a los altos porcentajes de vacunación registrados en Aragón, pero lamenta que no se haya negociado con ellos y también la inseguridad jurídica que van a tener que asumir los propietarios. Recuerda que debe aclararse si es legal impedir el acceso a personas que, haciendo uso de sus derechos individuales, ha decidido no vacunarse.

Además, el Gobierno aragonés no ha hecho indicaciones claras ni ofrece herramientas a los establecimientos para aplicar el control de acceso de clientes. Se les ha instado a descargarse unas app austríacas para esa tarea.

Cascante ha recordado además que aplicar el pasaporte no impedirá la restricción de horarios y aforos si sigue aumentando la incidencia del covid.