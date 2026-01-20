Aplazada la hoguera de San Vicente para respetar el luto oficial

LEER MÁS Huesca muestra sus condolencias a los afectados por el accidente de Córdoba

Huesca se suma a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario de Adamuz. El Ayuntamiento ha suspendido toda la agenda institucional durante los próximos tres días y por ello ha decidido aplazar los actos programados con motivo de la festividad del copatrón San Vicente.

De este modo, la tradicional hoguera de la jornada previa se traslada finalmente al viernes. La fecha es lo único que cambia ya que se mantienen la hora y el lugar, 19 horas en la plaza Monsén Demetrio Segura, así como el resto de actos. A las 19 horas tendrán lugar las actuaciones de la comparsa de gigantes y cabezudos y los Gaiters de Tierra Plana. Ya a las 19,30 horas, se prenderán 4.000 kilos de leña y se repartirán 340 kilos de longaniza, 1.200 kilos de patatas y 1.200 raciones de churros. Posteriormente habrá un espectáculo pirotécnico.

Por su parte, la Diócesis mantiene para el día 22 la celebración religiosa con el tradicional reparto de naranjas, pero el Ayuntamiento también ha decidido suspender la procesión del día del copatrón. Por otro lado, la Ronda al Santo, con reparto de quemadillo y coronas de San Vicente se traslada a las 13 horas del sábado en el Coso Alto junto a la Costanilla de Lastanosa. Y además, a las 13,15 horas, tendrá lugar la actuación de un DJ en los Porches de Galicia..