CGT se moviliza en Huesca contra los conciertos del Bachillerato y de 0-3 años

Primera de las tres jornadas de la huelga convocada por CGT en protesta contra del proyecto de la DGA para concertar el bachillerato y la etapa de 0 a 3 años. Según el Gobierno de Aragón esta primera jornada de huelga en Huesca ha contado con un seguimiento del 15,67% del personal docente y de un 4,98% del personal no docente. También se ha celebrado una concentración en la plaza Cervantes y habrá otra a las 18 horas.

El sindicato CGT critica que el Gobierno de Aragón no solamente están renovando los conciertos ya existentes si no que se están creando nuevos. Reprochan que cada año aumentan las aulas concertadas en un contexto de caída demográfica, lo que ha provocado el cierre de 39 aulas en la pública y ninguna de la concertada.

Se muestran contrarios a la concertación a partir del próximo curso en una veintena de centros de segundo de Bachillerato y que se va a subvencionar el tercero del primer ciclo de infantil, lo que provocará que no se creen más plazas en las escuelas infantiles en los colegios.

Subrayan las carencias y situaciones precarias que se viven en muchos centros de educación pública. Entre otras, reclaman más profesorado para no perder apoyos con la reducción del horario lectivo, PSC y orientadoras para todos los centros, más personal no docente, reparar instalaciones educativas y un servicio provincial competente. Además, reiteran el “abuso de poder” de la Inspección educativa en Huesca.