El sindicato CGT sale a la calle para defender la escuela pública

Primera de las tres jornadas de huelga en la educación pública, convocada por CGT, contra la concertación del Bachillerato y la concertación de 2 a 3 años que quiere impulsar el Gobierno aragonés. Según los datos del Departamento de Educación, esta movilización ha tenido un seguimiento del 14,75% entre el personal docente en toda la comunidad. Por provincias, ha sido del 16,36% en Zaragoza, el 15,67% en Huesca y el 6,07% en Teruel. CGT eleva el seguimiento hasta el 50%.

Los delegados de CGT se han concentrado frente al edificio Pignatelli
Durante la jornada han organizado diversas protestas como una concentración a las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Desde CGT consideran que los 20 millones que se destinarán a esta concertación deberían servir para suplir carencias en la escuela pública como la falta de personal o de servicios como comedor o calefacción. Por ello, el portavoz de CGT Enseñanza, José Luis Ruiz pide destinar más recursos a lo público. El sindicato de estudiantes Contracorriente ha secundado estos paros y han convocado movilizaciones. Su portavoz, Iñaki Gracía, señala que los alumnos también están afectados por la propuesta de concertar plazas en Infantil y Bachillerato.

En el colegio Hispanidad de Zaragoza estiman un seguimiento del 50% de la huelga entre el personal docente y no docente. Más de 70 entidades se han adherido al manifiesto con el que la AMPA del centro apoya las reivindicaciones de CGT contra la concertación de Bachillerato. Insisten en que, pese hay 2.300 plazas en centros públicos sin cubrir, el ejecutivo quiere desviar dinero a la privada bajo la excusa de la libertad de elección. El jueves, tendrá lugar una manifestación bajo el lema que esperan sea masiva.

Distintas AMPAS de Miralbueno y Valdefierro protagonizaron ayer un encierro en el IES Pignatelli, para denunciar la falta de inversión del Gobierno de Aragón en el mantenimiento de institutos como aquel.

