Aliaga reunirá mañana a la nueva Ejecutiva del PAR

El sector crítico mantiene su demanda en los tribunales por la inclusión de nuevos militantes en el censo, semanas antes de este cónclave. Aliaga quiere ya pasar páginas y mañana tiene previsto reunir a la nueva Ejecutiva para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Mientras tanto Allué no descarta reunirse a las personas afines en una ejecutiva paralela. Un planteamiento que el nuevo secretario general del PAR, el turolense Alberto Izquierdo, ha calificado como una falta de respeto. Además, rechaza las acusaciones de pucherazo y ha aclarado que todos los compromisarios cumplían los requisitos marcados en los estatutos para poder emitir sus votos.

La candidata de los críticos, Elena Allué, espera a la decisión judicial sobre la incorporación de nuevos militantes y pide gestos a la actual dirección para favorecer la unidad del partido.

Otros congresos

El Partido Aragonés ha sido la primera formación política que ha organizado un Congreso, pero hasta final de año otras formaciones deberán afrontar su futuro. Por ejemplo, la semana que viene será el turno de los socialistas que reelegirán como secretario general a Javier Lambán.

Todavía no hay fecha para el cónclave del Partido Popular. Su actual presidente, Luis María Beamonte, todavía no ha anunciado si se presenta a la reelección. Izquierda Unida también deberá afrontar su Congreso. El actual coordinador general, Álvaro Sanz, todavía no ha dado a conocer si quiere continuar al frente de la coalición.