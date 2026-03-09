Agenda de Actividades del 9 al 15 de marzo

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 9 al 15 de marzo de 2026:
Conferencias
- "Mar Cabra, la española ganadora de un Pulitzer, presenta "Vivir a jornada completa"". Lunes, 9 de marzo a las 18:30 h. La periodista de investigación y experta en bienestar Mar Cabra, ganadora de un Pulitzer, presenta Vivir a jornada completa: Un camino hacia otra forma más sana de trabajar, un libro sobre cómo trabajar sin desfallecer. Mar Cabra renunció a su vocación para poner fin a un burnout que la había atado a estar permanentemente conectada, sin descanso ni vida personal. Con menos de 35 años, Cabra contaba con una beca Fulbright, había estudiado en una prestigiosa universidad de la Ivy League y había ganado un Pulitzer por su labor de investigación de datos en los Papeles de Panamá en 2017, uno de los escándalos más impactantes de evasión de impuestos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Antonio Mercero". Martes, 10 de marzo a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a un nuevo encuentro de Martes de Libros, una cita con la literatura contemporánea que nos acerca en esta ocasión a Antonio Mercero, uno de los autores que integran el seudónimo Carmen Mola, y que presenta Está lloviendo y te quiero. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Sergio del Molino". Miércoles, 11 de marzo a las 19 h. El ciclo Martes de Libros de Fundación Ibercaja acoge a uno de los autores más reconocidos del panorama literario actual. En este encuentro especial, Sergio del Molino presenta La hija, en conversación con el también escritor Pedro Bosqued. una novela que se adentra en los silencios de la historia para devolver la voz a una figura injustamente relegada: Rosario Weiss, la joven artista que acompañó a Francisco de Goya hasta sus últimos días. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Memoria y aprendizaje, con Héctor Ruiz y Marta Portero". Jueves, 12 de marzo a las 19 h. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos? ¿Cómo conseguimos que un conocimiento perdure en el tiempo? En esta sesión, dos referentes en neurociencia y psicología del aprendizaje, Héctor Ruiz y Marta Portero, ofrecerán un diálogo apasionante en el que la ciencia y la educación se dan la mano para comprender mejor los mecanismos de la memoria y su papel decisivo en el aprendizaje. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Conciertos
- "Olalla Alemán y Luis Antonio González Marín en el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma". Viernes, 13 de marzo a las 19 h. Patio de la Infanta acoge el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma, que cada año se viene celebrando en homenaje al maestro de organeros Joseph de Sesma, principal artífice e impulsor de la organería aragonesa del primer Barroco. Contamos para este concierto con el organista Luis Antonio González Marín, fundador en 1992 de “Los Músicos de su Alteza”, conjunto musical cuyo objetivo es la recuperación y difusión de las obras más destacables del patrimonio musical español de los siglos XVII y XVIII; y con la soprano Olalla Alemán, también integrante del mismo conjunto musical. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "¿Qué sabes de Senegal? de medicusmundi NAM". Del 1 al 24 de marzo. En Fundación Ibercaja Actur, de la mano de de medicusmundi NAM te presentamos una exposición colaborativa para mirar más allá. Nace con un propósito claro: acercar a la población aragonesa la riqueza humana, cultural y social de Senegal, así como su realidad en materia de salud, desde una mirada respetuosa, creativa y comprometida. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Miradas". Del 3 al 27 de marzo. Fundación Ibercaja Actur te invita a recorrer un mapa de emociones y de identidades donde la mirada se convierte en lenguaje, memoria y presencia. Mirar, aquí, es una forma de acercarse al otro y, quizás, de reconocerse a uno mismo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.