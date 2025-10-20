Agenda de Actividades del 20 al 26 de octubre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 20 al 26 de octubre de 2025:
Cursos y jornadas
- "La realidad tecnológica de la empresa 5.0". Del lunes 20 al 26 de octubre, de 16.30 a 20 h. Aprende los aspectos clave de la tecnología actual y conoce una nueva visión en los negocios a través de esta formación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Curso de Producción de Podcasts". Del martes 21 al 23 de diciembre, de 17.30 a 20.30 h. Produce tu propio podcasts desde cero y las plataformas que distribuyen esta nueva forma de conectarnos digitalmente con los demás. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Curso producción musical con Cubase". Del miércoles 22 al 5 de octubre, de 17 a 20.30 h. Curso presencial en formato teórico-práctico en el Estudio de Grabación de Espacio Joven de Ibercaja de la mano de Jose Carlos Ondiviela,¡Aprende con los mejores! Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "LOGIS-CAMP Feria de empleo y orientación logística". Miércoles 22 de octubre, de 9 a 17.30 h. Descubre cual es el futuro que más te gusta gracias a la feria de empleo y la orientación profesional y conoce todas las carreras y salidas profesionales que existen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "V Jornadas de Coleccionismo". Del 24 al 25 de octubre. Conoce el coleccionismo de arte que existe en nuestro país y la importancia de Aragón en este sector. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Conferencias y presentaciones
- "Martes de libros con Carla Montero". Martes 21 de octubre, 19 h. Carla Montero firma una novela inolvidable, en la que el amor, la ambición y las verdades ocultas cruzan la línea de meta en un mundo a punto de cambiar para siempre. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "IA en la PYME: productividad, ética y regulación. Adaptarse para seguir creando valor". Miércoles 22 de octubre, de 10 a 13 h. Aprende cómo la IA puede transformar tu negocio y cómo adaptarte de forma sencilla al nuevo marco regulatorio para competir en la era digital. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Presentación libro: Crisantemo". Sábado 25 de octubre, de 10 a 11.30 h. Si te apasiona la literatura no te pierdas la presentación del libro de Alicia Cerdán Ibañez. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Visita Teatralizada al Patio de la Infanta "Un lugar único"". Sábado 25 de octubre a las 10.30h. Descubre un lugar único lleno de mensajes que te esperan: imágenes que cuentan secretos, símbolos, retratos y representaciones que integran el relato de significados misteriosos y apasionados que se oculta en el Patio de la Infanta. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Goya, un museo en movimiento". Del 14 de octubre al 2 de noviembre. Una innovadora propuesta con la que el Museo Goya lleva el arte fuera de sus muros, acercando no solo el legado del genial pintor aragonés, sino también otras obras destacadas que forman parte de la Colección Fundación Ibercaja – Museo Camón Aznar. Centro de Congresos de Barbastro. Av. de la Estación, 31, Barbastro 22300, Huesca. De lunes a sábado de 18 a 20 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, cerrado.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.