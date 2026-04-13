Agenda de Actividades hasta del 13 al 19 de abril de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 13 al 19 de abril de 2026:
Conferencias
- "Encuentro con Cani Fernández". Lunes, 13 de abril a las 18 h. Cani Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y obtuvo una Licénce Spéciale en Droit Européen por la Universidad Libre de Bruselas. Es Letrada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados, en interés de los consumidores y de las empresas. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con David Uclés". Lunes, 13 de abril a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros, un espacio de encuentro con los autores y las historias que marcan la actualidad literaria. En esta ocasión recibimos a David Uclés, una de las voces más singulares e innovadoras de la narrativa española contemporánea, recientemente galardonado con el Premio Nadal 2026 por su novela La ciudad de las luces muertas. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Foro Fundación Ibercaja con Mateo Valero". Martes, 14 de abril a las 19 h. El primer Foro Fundación Ibercaja de abril incitará a reflexionar sobre la interconexión de la ciencia y el momento histórico que vivimos. El investigador y director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, hablará de los últimos avances tecnológicos y de los desafíos de la ciencia y la tecnología. Conducirá el acto la periodista Genoveva Crespo, coordinadora del Foro. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Historia de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País". Jueves, 16 de abril a las 19 h. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y Fundación Ibercaja organizan este ciclo de conferencias con motivo del 250 aniversario de la institución, en paralelo a la exposición “250 años de futuro. El legado que hizo grande Aragón”. Esta conferencia estará impartida por Domingo Buesa, historiador, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y comisario de la exposición. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.