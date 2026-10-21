Acuerdo entre DGA y Ayuntamiento de Huesca para peatonalizar y reurbanizar el centro

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huesca para la financiación de cinco proyectos de reurbanización que supondrán una inversión global prevista de 6.203.341 euros. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que firmará el acuerdo con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

El acuerdo, enmarcado en la actuación denominada Peatonalización centro y recogida en el Decreto-ley 1/2026, de 10 de junio, contempla una aportación del Gobierno de Aragón de 1.571.000 euros destinada a intervenciones en las calles Desengaño y Zaragoza, el pasaje Abellanas, la plaza de Navarra y su entorno, así como en distintos viales del parque Miguel Servet.

La aprobación de este convenio supone un nuevo paso para el desarrollo de estas actuaciones, que se encuentran en diferentes fases de tramitación administrativa. El Ayuntamiento de Huesca continúa trabajando en los procedimientos necesarios para su ejecución, con licitaciones en marcha y propuestas de adjudicación ya formuladas en algunos de los proyectos. Como ha destacado el consejero Octavio López, se trata de una actuación que “contribuirá a mejorar el espacio urbano, favorecerá la movilidad peatonal y renovará distintas zonas de la capital oscense”.

En concreto, las obras de reurbanización del pasaje Abellanas ya cuentan con una propuesta de adjudicación. La actuación dispone de un presupuesto de 183.764 euros, financiado íntegramente por el Gobierno de Aragón, y contempla la renovación del pavimento y de las redes de servicios, así como mejoras de accesibilidad en este espacio que conecta la plaza de Navarra con la calle del Parque.

También las obras de reurbanización de los viales principales del parque Miguel Servet cuentan con una propuesta de adjudicación. La intervención, con un presupuesto de 367.993 euros financiado íntegramente por el Gobierno de Aragón, corresponde a los sectores 8.1, 8.2 y 8.3 y permitirá completar la renovación de los principales paseos del parque, en el entorno del quiosco de la música y la entrada de la calle del Parque.

Por otra parte, las obras de reurbanización de la calle Zaragoza se encuentran en fase de presentación de ofertas. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre la plaza de Navarra y la calle Cabestany. El proyecto, con un presupuesto de 873.292 euros, cuenta con una aportación autonómica de 673.788,15 euros y contempla la renovación del pavimento, la eliminación de barreras arquitectónicas y la reorganización del espacio para mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal.

En cuanto a la calle Desengaño, se encuentra abierto el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto de reurbanización. Esta actuación tiene una inversión prevista de 892.738 euros, de los que 200.454,25 euros corresponden a la financiación autonómica. El Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio la modificación de la ordenanza municipal que posibilita la peatonalización de esta vía.

Finalmente, el Ayuntamiento de Huesca prepara la licitación para la redacción del proyecto de reurbanización de la plaza de Navarra y del centro de la ciudad. Se trata de la actuación de mayor envergadura económica de las incluidas en el convenio, con una inversión prevista de 3.885.553 euros y una aportación del Gobierno de Aragón de 145.000 euros.

El convenio establece que el Ayuntamiento de Huesca será el encargado de la contratación, adjudicación y ejecución de las cinco actuaciones, que contemplan la renovación de distintos espacios públicos de la ciudad, la mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal. Asimismo, prevé el anticipo del 100 % de la subvención autonómica y fija el 31 de mayo de 2028 como plazo de ejecución de las intervenciones, mientras que la vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029.