Comercio

La actividad comercial de Aragón con Marruecos supone más de 1.600 millones de euros al año

Marruecos ocupa el cuarto puesto en la lista de países con más importaciones aragonesas y el octavo en la de exportaciones. La actividad comercial con el país supone más de 1.600 millones de euros anuales. En plena crisis migratoria en Ceuta y Melilla, la tendencia es negativa con un descenso de las exportaciones e importaciones durante la primera mitad del año.

Redacción

Zaragoza |

Contenedores de exportación/Pexels/Nevil Patel

Marruecos es uno de los países que mayor actividad comercial tiene con Aragón. El país africano ocupa el cuarto lugar en la lista de países con más importaciones, suponiendo un 6,5% del total de las que se realizan en la comunidad aragonesa, y es el octavo país en exportaciones, abarcando un 2,5% del total. Junto a Turquía, Marruecos es el país con más exportaciones aragonesas de fuera de la Unión Europea.

La balanza comercial es favorable hacia el país africano. Nieves Ágreda, directora general Adjunta de Cámara de Zaragoza, asegura que "Aragón exporta 377 millones de euros anualmente a Marruecos e importa más de 1.300 millones de euros". La cartera de exportación está principalmente formada por los bienes de equipo, los productos relacionados con el sector del automóvil y los productos semimanufacturados.

A pesar de que Ágreda declara que no se puede asegurar qué va a suceder en los próximos meses respecto a las relaciones comerciales con Marruecos, afirma que "la tendencia es negativa y durante los primeros seis meses de 2026 han disminuido las importaciones y exportaciones con Marruecos".

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