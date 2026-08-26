Inmigración

Nolasco se niega a que Aragón reciba menores no acompañados de Ceuta

El vicepresidente, miembro de VOX, avisa de que impugnará cualquier expediente para el traslado de menas y exige al gobierno de España que ataje las violaciones en la ciudad autónoma.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco
El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco | Europa Press

El vicepresidente y consejero de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha enviado una carta a la ministra Sira Rego en la que confirma que no asistirá mañana jueves a la conferencia sectorial de Infancia convocada para tratar la crisis migratoria en Ceuta. Nolasco rechaza la aprobación de una partida de 25 millones para la ciudad autónoma porque considera que supone “premiar económicamente la invasión perpetrada desde Marruecos”.

En esa carta, el vicepresidente aragonés deja claro su rechazo a que los menores no acompañados sean trasladados a la península y avisa de que impugnará cualquier expediente que no finalice en el retorno de los menores a Marruecos. Insta al Gobierno de España a cumplir el ordenamiento jurídico y con el principio de interés superior del menor, “que impone la reunificación familiar y devolución al país de origen”.

Nolasco ha calificado de “bochornoso” que el gobierno de Pedro Sánchez “sólo piense en cómo repartir menas mientras su falta de previsión provoca caos e inseguridad en Ceuta”. En ese sentido, Nolasco exige también atajar las violaciones en la ciudad autónoma y la identificación y expulsión de los agresores.

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