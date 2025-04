La A-139 en Santaliestra sigue sin fecha de apertura

LEER MÁS Una torre de alta tensión complica la reparación del deslizamiento de ladera en Santaliestra

El tramo de la carretera A-139, de Graus a Benasque, tampoco abrirá al tráfico este martes tras los desprendimientos que motivaron su cierre a la altura de Santaliestra el pasado domingo. Este martes, una empresa especializada en estabilización de laderas, ha estado realizando vuelos con dron a fin de obtener imágenes que contribuyan a evaluar el estado de ladera y de la línea de alta tensión que corona la ladera.

También se han retirado los materiales de la parte de la calzada más alejada del derrumbe para habilitar un carril de emergencias en caso de que fuera necesario. No obstante, la carretera sigue cortada al tráfico hasta que no haya certeza de que no hay riesgo de nuevos deslazamientos de terreno y de que la torre eléctrica está plenamente estabilizada. Las citadas imágenes y las inspecciones realizadas serán las que permitan elaborar un informe y saber las condiciones de reapertura al tráfico de la carretera.