Más de uno Zaragoza 14/10/2025

Repasamos los datos más destacados sobre la participación ciudadana durante las Fiestas del Pilar. Hacemos balance sobre la afluencia al Espacio Zity con su promotor, Michel Pérez. Más de 230.000 personas han disfrutado de la programación del principal reclamo para la juventud zaragozana durante las fiestas. Y también sabemos cómo han llevado los vecinos de Valdespartera las consecuencias de la actividad en el Recinto Ferial.

También hemos recogido el balance que realizan desde el sector del taxi tras diez días de intenso trabajo con el presidente de la Cooperativa Michel Izaguerri. Además, nos acercamos a las actividades culturales del Grupo San Valero y a Mercazaragoza, donde hemos hablado de pescados y mariscos con el detallista Félix Escobar.

En el Cara a Cara de esta semana la consejera de Cultura, Sara Fernández, y la portavoz socialista, Lola Ranera, han debatido sobre el modelo de fiestas del Pilar, después de las críticas de Ranera sobre la falta de actos gratuitos y la apuesta por una programación pensada para el consumo. Sara Fernández ha defendido que de la participación total en las fiestas, el 77% ha disfrutado de los actos gratuitos.