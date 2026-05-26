Santa Misa en honor de la Madre de la Divina Gracia

Esta misa, que reunió a muchos hermanos de la Dolorosa, así como feligreses de la Iglesia del Hospital, tuvo dos momentos especiales. Por un lado, la dedicación de la capilla a la Madre de la Divina Gracia y, por otro lado, la bendición de una diadema para la virgen que ha sido donada por un grupo de hermanos portadores de la peana. La eucaristía fue presidida por el señor arzobispo, Don Carlos Escribano y concelebrada por el consiliario de la Hermandad, Don Isidoro García, así como por el Rector de la Iglesia del Hospital, Enrique Ester.