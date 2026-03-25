tertulia

Organización del concurso de tambores

¿Cómo se gestiona el flujo de miles de personas sin que el pabellón colapse? ¿corre peligro de morir de éxito por ser demasiado largo para el espectador medio?

Redacción

zaragoza |

Y aunque ya vislumbramos los días grandes de nuestra Semana Santa y hemos dejado atrás otros grandes eventos relacionados con la misma, como es el concurso de tambores, queremos echar un poco la vista atrás y recordar qué pasó y cómo se desarrolló. Por eso, nos ha surgido la curiosidad de entender mejor cómo se organiza un concurso de tambores. Para ello contamos con tres personas que conocen perfectamente su funcionamiento, sus reglas y, en general, todo lo que conlleva este concurso y su evolución a lo largo de los años. Javier Clemente, Pablo García y Alberto Martín.

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