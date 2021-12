El TSJA avala el pasaporte en celebraciones, hospitales o residencias

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón autoriza el uso obligatorio del pasaporte Covid para celebraciones en hostelería con más de diez comensales por mesa, ocio nocturno, salones de juego, hospitales, residencias y eventos de 500 personas en el interior y 1.000 en el exterior. En cambio, los magistrados rechazan el uso de ese documento para acceder a gimnasios, cines y hostelería con menos de 10 individuos por mesa. De esta manera, el Tribunal suspende parcialmente la orden del Gobierno aragonés que exige el certificado COVID.

Hostelería y residencias reaccionan a la decisión

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, no ha querido valorar la resolución judicial hasta poder leerla con mayor detenimiento, pero reconoce que el Gobierno está preocupado por el fuerte incremento en los contagios, aunque destaca que al menos, se autorice el uso del pasaporte en hospitales.

El sector de la hostelería critica que esta norma no es clara y no tienen las herramientas necesarias para poder aplicarla. Las residencias de ancianos valoran positivamente que el pasaporte Covid sea obligatorio para visitar a los usuarios. La gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia, Paquita Morata, señala que es necesario limitar la entrada a estos centros a las personas que no estén vacunadas.