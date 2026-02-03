La Universidad CEU Fernando III refuerza su oferta de posgrado con nuevos másteres universitarios orientados a la empleabilidad

La propuesta académica de la CEU UF3 se caracteriza por un modelo formativo integral, que combina rigurosidad académica, aprendizaje práctico y una estrecha vinculación con el entorno profesional, favoreciendo así la inserción laboral y el desarrollo de la especialización.

Entre los programas que ya tienen el periodo de admisión abierto, destacan el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura, el Máster Universitario en Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud, el Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, el Máster Universitario en Neuroeducación y Psicomotricidad y el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros Educativos.

Una oferta de másteres universitarios alineada con las necesidades del mercado laboral

Estas nuevas titulaciones se suman a otros másteres universitarios y títulos propios que ya forman parte de las titulaciones del centro, consolidando la oferta formativa de la Universidad CEU Fernando III en áreas con alta demanda profesional y académica. Todos los programas cuentan con créditos europeos oficiales (ECTS). Asimismo, la Universidad CEU Fernando III tiene más de 500 convenios de prácticas firmados y sus alumnos se benefician de los más de 12.000 convenios que tiene suscritos el grupo CEU.

•Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura. Este programa habilitante está orientado a graduados en Derecho que desean ejercer profesionalmente como abogados y procuradores. El máster ofrece una formación jurídica avanzada, con un marcado enfoque práctico, preparación para la prueba oficial de acceso y contacto directo con el ejercicio profesional.

•Máster Universitario en Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud. Dirigido a aquellos profesionales del ámbito de la salud y el deporte, este máster proporciona competencias especializadas en nutrición aplicada al rendimiento deportivo y al bienestar integral, respondiendo a la creciente demanda de perfiles cualificados en el sector deportivo y de la actividad física.

•Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Una titulación orientada a enfermeros que buscan especializarse en contextos asistenciales de alta complejidad. El programa prioriza la formación clínica avanzada, la toma de decisiones en situaciones críticas y la capacitación para trabajar en servicios de urgencias, emergencias y unidades de cuidados intensivos.

•Máster Universitario en Neuroeducación y Psicomotricidad. Este máster integra los avances de la neurociencia con la práctica educativa y psicomotriz, formando profesionales capaces de intervenir en contextos educativos, terapéuticos y socioeducativos, con especial atención al desarrollo cognitivo, emocional y motor.

•Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros Educativos. Diseñado para docentes y profesionales del ámbito educativo que aspiran a asumir responsabilidades directivas, este programa ofrece formación en liderazgo, planificación estratégica, gestión de equipos y calidad educativa, preparando perfiles capaces de dirigir y transformar instituciones educativas.

Con esta ampliación de su oferta de posgrado, la Universidad CEU Fernando III consolida su compromiso con una formación universitaria de calidad, alineada con los nuevos retos del mercado laboral y orientada al desarrollo profesional y la empleabilidad de sus estudiantes.