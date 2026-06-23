La Universidad CEU Fernando III reconoce trayectorias ejemplares al servicio de la sociedad en la VIII edición de sus premios

Estos premios distinguen cada año a personas e instituciones que, desde diferentes ámbitos de actividad, destacan por su contribución al progreso de la sociedad y por encarnar valores como el esfuerzo, la excelencia, la responsabilidad, el compromiso y el servicio a los demás, principios que inspiran la misión educativa de la Universidad CEU Fernando III.

El rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que “los valores del esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio y el afán sin límite por ver cumplida una causa justa al servicio del bien común que representa el Rey San Fernando están también presentes en la trayectoria de nuestros premiados, personas íntegras que, con su trabajo y buen hacer, han dado lo mejor de sí a la sociedad”. Asimismo, subrayó la vocación de excelencia de la Universidad CEU Fernando III en todos sus ámbitos —docencia, investigación e innovación—, su apuesta por una formación integral inspirada en los valores del humanismo cristiano, el acompañamiento personalizado al alumno, la empleabilidad y la creciente proyección internacional de la institución, así como su firme compromiso de servicio a la sociedad.

Por su parte, el presidente del CEU y Gran Canciller de la Universidad, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, destacó que “estos premios son una celebración de los valores que dan sentido a nuestra tarea educadora y presencia en la sociedad. Vivimos tiempos complejos, en los que se hace más necesario que nunca poner en valor los ejemplos de estas personas e instituciones que hoy reconocemos, ellos son verdaderos referentes para la sociedad y para nuestros jóvenes”.

La ceremonia contó además con la intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros, quien destacó la relevancia de los galardonados y su contribución al desarrollo social y económico de Andalucía. Asimismo, hizo hincapié en la labor que la CEU UF3 está haciendo en Andalucía, “hace dos años, el CEU vio la oportunidad de formar jóvenes en nuestra tierra para que desarrollaran su trayectoria profesional aquí". Tuvo, además, unas palabras de recuerdo para José Carlos Gómez Villamandos, alabando su trayectoria en favor de la universidad pública de calidad y, “como persona comprometida con la libertad, quiso también dar la oportunidad a nuestros jóvenes andaluces de elegir dónde querían estudiar, sin necesidad de irse fuera si su elección era estudiar en la privada. Creo que dar derecho a elegir no hace daño a nadie, sino que mejora el sistema y genera una sana competencia, lo que es positivo para los jóvenes”.

Premio Extraordinario a Francisco Herrero León

El Premio Extraordinario CEU Fernando III ha sido concedido a Francisco Herrero León, presidente del Grupo Lamaignere y de la Cámara de Comercio de Sevilla, en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial y a su contribución al desarrollo económico de Sevilla y Andalucía.

El jurado destacó especialmente su impulso a la internacionalización de las empresas andaluzas, así como su labor en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Iberoamérica. Durante su intervención, el galardonado puso de relieve la importancia de los valores, el esfuerzo, el trabajo diario, la constancia y la visión a largo plazo como pilares fundamentales de su trayectoria profesional.

Compromiso con la sociedad y el bien común

En el ámbito deportivo, el Premio CEU Fernando III a la Excelencia Deportiva ha sido otorgado al Real Club Pineda de Sevilla, en reconocimiento a su larga trayectoria fomentando la práctica deportiva y promoviendo eventos de primer nivel que contribuyen a situar a Sevilla como referente deportivo nacional. Su presidente, Rodrigo Molina Montes, recogió el galardón y destacó el valor del deporte como escuela de vida. “El deporte no solo forma deportistas, sino también personas. A través de él, los jóvenes aprenden valores esenciales como el esfuerzo, el respeto, la constancia y el compañerismo, que hoy son más necesarios que nunca para su desarrollo personal y su futuro”.

Por su parte, el Premio CEU Fernando III a las Ciencias Jurídicas ha sido para Santiago Martínez-Vares García, exmagistrado del Tribunal Constitucional, por su dilatada trayectoria al servicio de la Justicia y su relevante contribución al ámbito académico y jurídico.

Innovación, sostenibilidad e inclusión financiera

El Premio CEU Fernando III a la Empresa Innovadora lo ha recibido Caja Rural del Sur, destacando su crecimiento sostenido, su compromiso con el desarrollo rural y su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la inclusión financiera. Su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez, agradeció el reconocimiento y subrayó la importancia de conjugar tradición y modernidad, manteniendo los valores de cercanía, compromiso y responsabilidad con el territorio que han caracterizado históricamente a la entidad, adaptándose al mismo tiempo a los nuevos retos y necesidades de la sociedad.

“Nuestras señas de identidad siguen invariables, lo cual no significa que nuestras acciones no sean adaptables a los tiempos, esto nos obliga a reforzar nuestro compromiso en continuar brindando el mejor y más cercano servicio posible”.

Reconocimiento a una vida de compromiso en defensa del no nacido y de los más vulnerables

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio CEU Fernando III a la Salud y la Vida, concedido a título póstumo a Manuel Fernández de la Peña, fundador de la Asociación Provida de Mairena del Alcor.

El reconocimiento fue recogido por Alicia Latorre Cañizares – presidenta de la Federación Española Asociación Provida- y Concha Román del Molino – presidenta de la Asociación Provida de Mairena del Alcor-, quienes pusieron en valor el legado de entrega, generosidad y compromiso del premiado con la defensa de la vida y el acompañamiento a las personas más vulnerables. Profundamente identificado con la visión cristiana del Papa Juan Pablo II, fue su mensaje en pro de la defensa del no nacido lo que le hizo embarcarse en la creación del grupo local de la organización Provida, convirtiéndola en un referente nacional que en 2025 cumplió 40 años de actividad.

“Por eso su legado no termina con su vida -aseguraron- Manolo nos dejó una misión y las misiones que nacen de la Verdad no mueren con quien las inicia sino que continúan con quienes aceptan recoger su testigo”.

Transformación educativa y creación de oportunidades

En el ámbito educativo, la Fundación MAS ha recibido el Premio CEU Fernando III a la Innovación Educativa por su labor en la mejora de la calidad de vida de miles de familias y por su apuesta por la formación, el empleo y el desarrollo personal; iniciativas en las que ya han participado más de 10.000 personas.

Al agradecer el galardón, su presidente, Vicente Martín González, destacó que este premio reconoce una forma de entender el compromiso social basada en el esfuerzo, la formación y la creación de oportunidades. En este sentido, subrayó que la Fundación MAS impulsa sus proyectos educativos desde la firme convicción de que invertir en educación y en el desarrollo del talento constituye una de las mejores vías para contribuir al progreso de la sociedad y mejorar la vida de las personas. “Para nosotros, recibir este galardón es un gran honor porque nos unen muchos valores con el CEU; somos plenamente conscientes de que sin formación ni preparación es imposible avanzar”.

Un año más, los Premios CEU Fernando III han reflejado el compromiso de la Universidad CEU Fernando III con la promoción de referentes que inspiran, transforman y contribuyen al progreso de la sociedad desde distintos ámbitos profesionales y humanos.